В России в начале 2022 года появится аналог образовательного TikTok

В России в 2022 году появится образовательное приложение для создания и просмотра видеороликов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу проекта, креативного директора Всероссийской детской цифровой медиашколы WorldHype Евгения Юматова. По её словам, организаторы уже объявили конкурс среди будущих авторов клипов. Заявки на участие подали более 10 тысяч человек, которые после обучения создают ролики на темы школьного обучения.

Мы разрабатываем приложение, русский аналог TikTok с образовательным началом, где сами школьники или студенты расскажут своё видение школьной программы. Они будут записывать короткие видеоуроки, которые будут внедрены в образовательный процесс. Платформу запустим после новогодних праздников, — сказал Юматов.

На данный момент проводится конкурс среди будущих авторов, заявки на участие в нём подали более 10 тысяч человек. Вначале они проходят бесплатное обучение, а по его итогам в течение месяца снимают образовательные видеоролики. Готовый материал войдёт в базу приложения, а школы, с которыми есть договорённости, будут внедрять их в образовательный процесс.

Сейчас у нас договорённости с 400 школами, их руководство уже ждёт материалы, они готовы с нами работать, — пояснил руководитель проекта.

Платформа является закрытой, это является гарантией достоверности информации и препятствием для искажения исторических фактов. Поэтому в проекте задействованы эксперты, которые также обучают детей работать с информацией.

У нас есть видео по 30 секунд, по минуте, по две минуты. Например, девочки из Казани создали 10 коротких клипов на тему Ленинградской блокады и сделали это красиво, инновационно. Каждый ролик по 40 секунд, — рассказал Юматов.

Основная задача платформы — создание направления по созидательному развитию детей и молодёжи. Самые активные авторы проекта получат путёвки в детский оздоровительный комплекс «Морская звезда». Поддержку в реализации новой платформе оказывают президентский Фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов.

Ранее сообщалось, что самым посещаемым ресурсом 2021 года стала социальная сеть TikTok. Она обогнала лидера 2020 года — сайт Google.