https://static.news.ru/photo/a8d6f9dc-c35f-11e9-8f70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средняя продолжительность жизни в России у мужчин составляет 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин этот показатель составил уже 78,5 года. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам министра, произошло это благодаря существенному снижению числа смертей на 28 400 за полгода.

По сравнению с первым полугодием 2018 года фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года, — отметила она.

Кроме того, Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности.

Мы достигли показателей младенческой смертности, которые планировали достичь только в 2023 году. Это 4,7 промилле, и фактически мы входим в короткий перечень лучших стран мира по [низким] показателям материнской и младенческой смертности, — сказала Скворцова.

Ранее News.ru писал, что Япония, Австралия и Испания возглавили список стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни. США в этом перечне на 12-м месте, Россия — на 23-м.