В России установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/30bc7bc6-36d5-11eb-8eca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь установила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Во второй раз за последние три дня количество заболевших за сутки превысило 28 тысяч человек. Вместе с тем число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся.

Снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки выявлено 508 летальных случаев по сравнению с 569 накануне.

В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусом заразился 2 431 731 россиянин. Количество выздоровевших составило 1 916 396 человек. Жертвами болезни стали 42 684 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве начали прививать жителей от коронавирусной инфекции. Для этого в городе были открыты 70 прививочных пунктов. Заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что планируется ввести в общей сложности 170 пунктов.