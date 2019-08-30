https://static.news.ru/photo/879196ce-cb1b-11e9-9dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект закона, предусматривающий оперативную блокировку в Интернете пиратского контента, будет подготовлен и внесён в Госдуму до конца сентября.

По словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонида Левина, для подготовки законопроекта были собраны предложения от крупнейших интернет-компаний и холдингов по изменению регулирования деятельности поисковых систем.

Изменения сохраняют для правообладателей возможность напрямую обращаться к операторам поисковых систем, но в то же время расширяются возможности уполномоченных организаций, действующих от лица правообладателей. Это позволит более эффективно противостоять интернет-пиратству, — цитирует RNS Левина.

Как ранее писал News.ru, поисковик Google возглавил антирейтинг интернет-ресурсов, которые содержат ссылки на пиратский видеоконтент. Там их оказалось больше всего, утверждают в Молодёжном парламенте при Госдуме, ссылаясь на данные мониторинга.