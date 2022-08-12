В России создали вакцину против трёх видов «омикрона»

Фото: JГлава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал ускорить регистрации существующей в России вакцины, так как имеющаяся на сегодня процедура занимает до полугода/Global Look Press

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал ускорить регистрации существующей в России вакцины, так как имеющаяся на сегодня процедура занимает до полугода. Вируснейтрализация «Спутник V» против подвида омикрона BA.5 упала в десять раз, а это уже по мнению ВОЗ, основания для вирус нейтрализации других примеров штамма.

Однако, быстро внедрить препараты не получится.

Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут 5-6 месяцев. Но за это время появится новый штамм, — заявил вирусолог.

Решить проблему можно путём изменения действующих правил, считает учёный.

Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц, — пояснил учёный.

Ранее Госдеп США прокомментировал призыв Киева к G7 не выдавать визы россиянам. Первый заместитель руководителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что власти США не хотят наносить вред «российскому народу»





