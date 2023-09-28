В России создали рейтинг перевозчиков сборных грузов 30 крупнейших российских транспортных компаний оценили по качественным характеристикам и уровню рисков

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Перевозка сборных грузов остается наиболее востребованным сегментом логистики, влияющим на весь потребительский рынок. Однако значительное число игроков отрасли до сих пор находится в «серой зоне», что влечет множество рисков для общества и государства. По подсчетам организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», каждый год госбюджет из-за этого недополучает до 300 млрд рублей налогов.

Чтобы повысить прозрачность сегмента и противодействовать недобросовестным транспортным компаниям, в «Общественной потребительской инициативе» разработали рейтинг перевозчиков сборных грузов. Общественники оценили транспортные компании по целому комплексу факторов в двух категориях: качественные характеристики транспортной компании и уровень рисков. Базой для анализа стала информация из государственных информационных систем и других общедоступных источников.

Авторы инициативы утверждают, что для потенциальных клиентов транспортных компаний данный рейтинг станет надежным и объективным ориентиром по выбору контрагента. Государственные органы смогут использовать этот инструмент для принятия необходимых регуляторных и административных решений. А сами владельцы транспортных компаний получат независимую оценку их бизнеса и добросовестности менеджмента.

Первую строчку рейтинга заняла группа компаний «Деловые Линии» с оценкой АА. Перевозчик получил высшую оценку по всем критериям: выручка, обеспеченность автотранспортом и число терминалов в РФ. Второе место по сумме всех показателей у ТК «КИТ» (GTD), компания получила от ОПИ рейтинг BA. Третье место разделили компании «Норд Вилл» и ПЭК, их оценка — АС. С подробным рейтингом можно ознакомиться на сайте ОПИ «Рейтинги и исследования в сфере логистики».