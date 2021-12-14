В России создали тест-систему для выявления «омикрон»-штамма

В России создали тест-систему, с помощью которой у пациента можно выявить заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Разработка принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, её слова приводит РИА Новости.

С момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система, — сказала Попова.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID глава Роспотребнадзора отметила, что новая система позволит не только выявлять сам факт заражения коронавирусом, но и определять принадлежность штамма.

Кроме того, Попова также рассказала, что из 16 человек, заражённых новых мутацией, 11 были привиты от коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у заражённых штаммом «омикрон». По его словам, заболевание сопровождается незначительными симптомами либо вообще бессимптомно. Такие пациенты получают минимальную терапию.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что вероятность распространения в России штамма коронавируса «омикрон» очень велика. По её словам, это связано с высокой заразностью нового варианта COVID-19 и с тем, что он уже выявлен в 63 странах мира.