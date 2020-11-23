В России сократилось количество школ, ушедших на карантин

https://static.news.ru/photo/88daf238-2e1f-11eb-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число полностью закрытых на карантин российских школ за последние дни сократилось с 33 до 31 общеобразовательного учреждения.

Всего в 31 школе в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — приводит РИА Новости сообщение Минпросвещения России.

Ведомство сообщало о 33 школах, закрытых на карантин, 21 ноября.

В начале новой недели работа пяти школ была приостановлена в связи с пандемией коронавируса, а семь учебных заведений открылись после истечения срока карантина.

Среди учебных классов по всей России на карантин ушло лишь 0,62% ученических групп, отмечается в сообщении.

Накануне NEWS.ru писал, что, по данным Министерства просвещения, в российских школах не наблюдается вспышек заболеваемости коронавирусом. Пока в ведомстве не обсуждают вопрос об отмене ЕГЭ в конце текущего учебного года, отмечал министр Сергей Кравцов. Он добавил, что решение о проведении новогодних мероприятий в школах будут принимать власти регионов.