В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек COVID-19 в российских школах

https://static.news.ru/photo/9e15e066-2d6d-11eb-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школах на территории России не наблюдается вспышек заболеваемости коронавирусом, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Массовых вспышек в школах нет, — приводит его слова ТАСС.

Пока в ведомстве не обсуждают вопрос об отмене ЕГЭ в конце текущего учебного года, отметил министр.

Также он добавил, что вопрос о проведении в образовательных учреждениях новогодних мероприятий будут принимать власти отдельных регионов, основываясь на статистике распространения коронавирусной инфекции.

Всё зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Якутии выявили вспышку коронавируса в одном из психоневрологических интернатов региона.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России впервые превысило 25 тысяч. За 24 часа около 16 тысяч россиян вылечились от COVID-19, 361 человек скончался.