В России снизилось количество умерших от COVID-19 за сутки

В России за сутки выявлено 27 967 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 10 214 790, однако число умерших от заболевания снизилось. Накануне, 18 декабря, было выявлено 1076 летальных исходов. 19 ноября их количество уменьшилось до 1023 человек за сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2250 (8,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за всё время пандемии в стране зарегистрированы 10 214 790 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,27%.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 3013. Далее следует Санкт-Петербург (1955), третью строчку занимает Московская область (1825). Четвёртое и пятое места заняли Красноярский край (650) и Нижегородская область (636), соответственно.

Ранее сообщалось, что люди, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с «омикрон»-штаммом по сравнению с вариантом «дельта», говорится в исследовании эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона.