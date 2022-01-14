Сменить пол по-тайски: трансгендеры уезжают из России в Азию

Высокие цены на коррекцию пола и дефицит высококлассных хирургов привели к снижению числа таких операций в стране. Государственные институции утратили монополию на лечение транссексуализма — это перестало представлять для них интерес из-за невключения врождённого заболевания в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). А пришедшие на этот рынок частные клиники пока не могут держать соотношение цена — качество. В результате россияне-транслюди ложатся под нож в Таиланде и Индии, где стоимость услуг хирургов чуть дороже, но при этом качество выше. Подробности — в материале NEWS.ru.

Коррекция пола не входит в программу ОМС

За два последних года в Российском научном центре хирургии им. академика Б. Петровского провели всего четыре операции по смене пола, рассказали NEWS.ru в медицинском учреждении. И это при том, что экс-сотрудник центра профессор Рубен Адамян ещё пять лет назад заявлял о нескольких тысячах Т-переходов там с 1991 по 2010 год. Тогда учреждение было первым местом в стране, куда старались попасть желающие сменить свой биологический пол. Также десятки и сотни операций по лечению транссексуализма в 2010–2019 годах были выполнены на базе кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Сколько россиян сегодня ложатся под нож с данной проблемой, неизвестно. Каких-либо сведений об этом в Минздраве и в Первом меде предоставить не смогли.

Транссексуализм относят к психическим заболеваниям, но бесплатная диагностика, лечение и коррекция пола пациентам не предназначены и не входят в программу ОМС. Эти услуги предоставляются на платной основе и обходятся недёшево. Чтобы сделать Т-переход, человек должен получить разрешение специализированной медкомиссии. Параллельно ему назначают курс гормональной терапии, который преображает внешность. После операции приходится менять документы.

Транссексуализм — это состояние, при котором человек ощущает себя персоной другого пола, противоположного биологическому. Без оказания медицинской помощи транссексуалы испытывают гендерную дисфорию (форма болезненно-пониженного настроения (антоним слова «эйфория»), характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим) и подвержены более высоким рискам суицида, чем обычные люди.

Качество жизни пациентов снижено, они испытывают трудности в различных социальных аспектах, — говорит пластический хирург, сотрудник кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии университета им. Сеченова Владимир Сафронов.

Собеседник NEWS.ru не считает, что в России снижается количество проводимых операций по смене пола. Интерес к ним, по его словам, обусловлен распространённостью транссексуализма. А этот показатель стабилен. Согласно исследованиям, частота Т-перехода MtF (male to female, «мужчина в женщину») составляет 1:14706 и 1:38462 FtM (female to male, «женщина в мужчину»).

Создатели транс-инициативной группы «Т-Действие» уверены, что ситуация на рынке услуг для транссексуалов в последние десять лет изменилась. К 2020 году госучреждения утратили монополию на оказание такой помощи, уступив место частным клиникам. Поэтому сегодня лишь немногие обращаются за сменой пола в бюджетные организации, предпочитая им немногих авторитетных врачей из коммерческих структур.

По маскулинизирующей генитальной хирургии ситуация в России весьма плачевна. Большинство трансмужчин не стремятся ложиться под нож не только по причине дороговизны. Это и большая травматичность, и риски, и недостаточно высокий результат, который современная медицина может в принципе предложить.

Но опять же, некоторое количество таких операций делается и у нас, — отметили в «Т-Действии».

Особенно трудно найти специалистов в сфере маскулинизирующей мастэктомии и генитальной хирургии, рассказали представители сообщества. Легче — по феминизации лица, голосовым связкам, удалению кадыка, феминизирующей маммопластике, поскольку такие же операции делают и цисгендерным женщинам (цисгендерный — термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом).

В связи с дефицитом профессиональных хирургов многие желающие сменить пол предпочитают лечь под нож в Таиланде или в Индии. Стоимость коррекции в этих государствах обходится не сильно дороже, но качество результата выше, чем в России.

Liu Kun/XinHua/Global Look Press

Сменить пол за несколько миллионов рублей

В отечественных частных клиниках «полный пакет» процедур по Т-переходу из мужчины в женщину по минимальным расценкам обойдётся сегодня в среднем более чем в два миллиона рублей. «Превращение» в мужчину дешевле — 500–600 тысяч рублей. Как правило, перед операцией пациента знакомят с его будущей внешностью с помощью 3D-изображения. Хирурги проводят мужчинам феминизацию лица и тела, женщинам — маскулинизацию.

С другой стороны, далеко не все пациенты проходят полный объём коррекции, останавливаясь на том этапе, который достаточен для достижения ими психосоциальной адаптации, рассказал NEWS.ru Владимир Сафронов из университета им. Сеченова. Он объяснил, что в зависимости от этапов стоимость коррекции может составлять более миллиона рублей, но все вмешательства не выполняются одномоментно. Врач убеждён, что включение хирургической коррекции пола в перечни ОМС и ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) значительно упростит пациентам доступ к медпомощи и улучшит её качество.

На посвящённых этой проблеме интернет-форумах часто обсуждают, стоит ли делать «транзишен», как называют там Т-переход. Многих от такого шага удерживают высокая стоимость услуг хирурга, низкий эстетический эффект, некоторых — религиозные соображения. Постоянный участник форума с никнеймом Чукча, православный христианин, отвечает противнику операции:

Сделали мастэктомию (хирургическая операция по удалению молочной железы). Восемь лет сидели на ГРТ (гормонозаместительная терапия). И Вы считаете себя «нон-оп» (Non-operative transsexual person, неоперированный транссексуал. — NEWS.ru). Вообще-то, очень многие ТС ограничиваются мастэктомией и ГРТ. И это называется «пост-оп». Чтобы окончательно перейти в эту категорию, Вам осталось только паспорт сменить. Что касается отрицательного влияния ГРТ на Ваше здоровье — это индивидуально. Ваш случай, многие ТС и двадцать лет сидят на ГРТ, при этом не делая гистеро (метод исследования полости матки), — и всё у них в порядке и со здоровьем, и с весом.

Участник форума с никнеймом Максим161 уверен, что останется недовольным результатом «транзишен».

Моя внешность позволяет адаптироваться, пользуясь утяжками и правильной одеждой. Может быть, я доживу до более совершенных технологий. В принципе, я хочу таких изменений, которые не может дать медицина, арт-модификация или спорт. Они частично выходят за рамки ФтМ-перехода. Материально всё это я тоже не потяну, в лучшем случае может хватить на самодеятельную ЗГТ (заместительная гормональная терапия), и то через некоторое время. Опять же, это обстоятельство идёт из состояния здоровья — всякая врождённая гадость с костями и прочие сюрпризы физиологии, которые снижают трудоспособность и запас сил, но формально «несерьёзны и у всех». Всё, что я пока смог сделать, — добиться своего приватного пространства (жильё) и не скатиться из апатии в депрессию. По ходу сильно выгорел.

Форумчанин None пишет:

Я не делаю операций, потому что у меня очень женственный тип строения фигуры — узкие плечи, узкие ребра (60 см в обхвате), широкие бедра, тонкие кости (обхват запястья — 13 см). Я понимаю, что даже начав гормонотерапию и сделав операции по удалению груди и все вот это вот, все равно не буду выглядеть как мужчина, а скорее как очень странная нездоровая женщина. Оно мне надо? Точно не надо. Полный тупик. Социализироваться пытаюсь соответственно физическому полу, с личной жизнью все очень плохо. Что делать — не знаю, потому что имеющиеся варианты — вообще не варианты.

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Государство зарабатывает на лечении транссексуализма

Тем не менее пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия с 1990-х годов сделала в России большой скачок. Ещё 15 лет назад отечественные специалисты разработали различные способы лечения транссексуализма, диагностики нарушения половой идентификации, технологии формирования неофаллоса и влагалища при операциях и т. д. А в 2021 году Центр коммерциализации технологий университета им. Сеченова получил патент на «способ коррекции контура мягких тканей передней грудной стенки при ядерной форме женского транссексуализма» (маскулинизирующей маммопластики). После операции отличия между грудью мужчины и трансмужчины практически незаметны, следует из описания разработки.

Авторы нового способа коррекции — Олеся Старцева, Рубен Адамян и Владимир Сафронов — приводят клинические случаи, сравнивая фото пациента до хирургического вмешательства и спустя два года после него. По словам врачей, прогнозируемый эстетический эффект от операции подтвердила высокая оценка клиента, причём повторная операция не потребовалась.

В период с августа 2012-го по февраль 2018-го на базах кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии университета им. Сеченова было выполнено 57 операций в соответствии с предлагаемым способом, при этом пациенты имели размер молочных желёз от В до F. Абсолютное большинство пациентов (98,2%) оценили результат операции как хороший и очень хороший с достижением максимального эстетического эффекта.