В России разработают систему рейтинга университетов стран БРИКС Путин поручил подготовить предложения по рейтингу университетов стран БРИКС

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В России будут проработаны нормы формирования международного рейтинга университетов из стран, входящих в БРИКС, соответствующее распоряжение сделал президент РФ Владимир Путин, говорится в опубликованном пресс-службой Кремля документе. Отмечается, что предложения поручено составить союзу ректоров, РАН и РАО, их нужно предоставить до 15 апреля 2024 года.

Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров» подготовить при участии федеральных государственных бюджетных учреждений «Российская академия наук» и «Российская академия образования» и направить в Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году предложения по формированию международного рейтинга университетов стран, входящих в названное объединение, — отмечается в документе.

Также известно, что ответственными за выполнение задачи назначены глава союза ректоров Виктор Садовничий, президенты РАН Геннадий Красников и глава РАО Ольга Васильева. Отмечается, что соответствующее поручение было сделано на основе заседания Совета при Президенте по науке и образованию от 8 февраля 2024 года.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в ближайшее время станет новым членом БРИКС. По его словам, на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС».