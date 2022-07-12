В России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» ТАСС: для ВМФ России разрабатывается баллистическая ракета «Змеевик»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия ведет работу по разработке баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. Новая «убийца авианосцев» создается в интересах Военно-морского флота (ВМФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев, — пояснил собеседник агентства.

Другой собеседник ТАСС уточнил, что «Змеевиком» могут оснастить береговые ракетные части ВМФ. По своим характеристикам данная ракета напоминает китайские ракеты класса DF-21D и DF-26, их дальность полёта составляет до четырёх тысяч км, рассказал он.

Ранее стало известно, что российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗМ является новым «убийцей авианосцев», заявил военный эксперт и глава Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, от предыдущей машины остался только планер. Специалист добавил, что самолёт станет «сюрпризом» для флота США.