В России продлили действие антипиратского меморандума

https://static.news.ru/photo/65ce96cc-6070-11eb-860c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Роскомнадзор заявил о продлении антипиратского меморандума до 1 августа 2021 года.

Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за время действия документа из поисковой выдачи «Яндекса» удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент.

Меморандум о защите авторских прав в Интернете вступил в силу 1 ноября 2018 года. Изначально он должен был действовать до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документом предусматривается досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами.

Как писал NEWS.ru, ранее впервые в отечественной судебной практике вынесен приговор хозяину пиратских онлайн-кинотеатров. Мужчина получил два года условно за нарушение авторских прав. По версии следствия, он владел тремя незаконными кинотеатрами в Интернете и их «зеркалами». На каждом из ресурсов содержались свыше 10 тысяч фильмов.