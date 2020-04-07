В России приступили к испытаниям теста для переболевших коронавирусом

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico приступает к разработке теста для выявления людей, уже переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
Соответствующий договор центр подписал с Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН).
Как отмечается, у тех, кто перенёс коронавирус, в крови присутствуют антитела, и они могут стать донорами плазмы крови для заболевших.
По словам директора Genetico Артура Исаева, тест позволит людям, имеющим иммунитет, не опасаться заболевания и вернуться к активной жизни.
Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию, —
рассказалон РБК.
Ранее NEWS.ru сообщал, что биофармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый отечественный экспресс-тест на COVID-19.
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