В России, причастным к экстремизму, запретят работать пилотами

Причастным к экстремистской деятельности запретят трудоустраиваться пилотами и бортпроводниками в России. Об этом сообщил «Интерфаксу» член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, комиссия одобрила новые положения, которыми должен пополниться Воздушный кодекс. Согласно поправкам, на должности авиационного персонала не будут принимать граждан, включённых в перечень лиц, в отношении которых имеется инфoрмация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Данный перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Основанием для включения человека в данный список является в первую очередь привлечение к уголовной ответственности по статьям УK, наказывающим за террористические или экстремистские преступления. Однако в этот список попадут и те, кто был осуждён за пропаганду и публичное оправдание терроризма, а также за призывы к экстремистской деятельности.

Таким образом, нарушения закона о публикациях в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сделают для нарушителя невозможной карьеру в авиакомпании. Он не сможет работать ни пилотом, ни бортпроводником, — цитирует агентство Груздева.

9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“». Защита при этом отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.