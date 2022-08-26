В России прекратили выдачу загранпаспортов МИД РФ: в России временно приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России временно остановили выдачу загранпаспортов, срок действия которых рассчитан на десять лет, сообщили на сайте консульского информационного портала МИД РФ. Министерство отмечает, что загранпаспорта, срок действия которых составляет пять лет, продолжат выдаваться. Прекращение выдачи документов началось с сегодняшнего дня.

С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия десять лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного, — сказано в объявлении ведомства.

В связи со сложными международными отношениями многие думают, что о шенгенской визе россиянам в 2022 году можно забыть. С конца февраля российским самолетам стали недоступны полеты в Европу, государства стали по очереди приостанавливать выдачу шенгенских виз. Не представляется возможным полететь в Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Нидерланды, Данию. Несколько государств так и не начали оформление визы для россиян в 2022 году после пандемии.

В феврале в центрах госуслуг появились криптокабинки, где можно оформить загранпаспорт сроком на 10 лет. Для получения услуги можно записаться на портале mos.ru. Устройство отсканирует документы, примет отпечатки пальцев и сделает фото. Готовый документ можно будет забрать на приёме у специалиста.