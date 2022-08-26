Медведев отреагировал на сообщения о стремлении РФ убить Зеленского Медведев назвал вымыслом сообщения о планах России убить Зеленского

Фото: dm/vk.com

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал досужими вымыслами сообщения о планах российских властей убить президента Украины Владимира Зеленского в интервью французскому телеканалу LCI. В ходе беседы журналист Дариус Рошбен подчеркнул, что в начале СВО многие вещи указывали на планы политической верхушки России по ликвидации украинского лидера. Рошбен спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»

Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы, — ответил Медведев на вопрос журналиста.

Ранее американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что в США отказались помочь Зеленскому, получавшему угрозы со стороны украинских радикалов. Он оказался под ударом из-за «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», отметил Хомский в интервью журналу Nation.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее рассказал, что Зеленский усилил охрану из-за возможного покушения со стороны ВСУ. По его словам, военное командование все меньше доверяет главе государства из-за решений, приводящих к гибели страны и людей.