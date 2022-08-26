Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал досужими вымыслами сообщения о планах российских властей убить президента Украины Владимира Зеленского в интервью французскому телеканалу LCI. В ходе беседы журналист Дариус Рошбен подчеркнул, что в начале СВО многие вещи указывали на планы политической верхушки России по ликвидации украинского лидера. Рошбен спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»
Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы, — ответил Медведев на вопрос журналиста.
Ранее американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что в США отказались помочь Зеленскому, получавшему угрозы со стороны украинских радикалов. Он оказался под ударом из-за «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», отметил Хомский в интервью журналу Nation.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее рассказал, что Зеленский усилил охрану из-за возможного покушения со стороны ВСУ. По его словам, военное командование все меньше доверяет главе государства из-за решений, приводящих к гибели страны и людей.