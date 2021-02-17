В России предложили ввести ещё один праздничный день

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День здорового образа жизни предложили отмечать в России ежегодно 7 апреля. Как отметил автор инициативы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, президент неоднократно призывал формировать здоровый образ жизни (ЗОЖ) у россиян.

Своё предложение общественник направил главе Миздрава Михаилу Мурашко. Ранее Владимир Путин не раз говорил, что здоровый образ жизни — это идея, необходимая для развития как каждого человека в отдельности, как и всего народа в целом.

Хамзаев считает, что сегодня можно говорить о том, что ЗОЖ стал одним из направлений национальной идеи в современной России, пишет RT.

Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физкультурой и спортом, — сказано в тексте письма.

7 апреля в других странах отмечают Всемирный день здоровья (World Health Day), учреждённый ВОЗ в 1948 году.

Скоро в России будут отмечать масленницу, а после неё начнётся Великий пост. Католики уже начали поститься, а для православных он начнётся после масленичной недели — в этом году 15 марта. Длится он традиционно 47 дней, после него православные празднуют Пасху. Он считается самым строгим в году. На время поста приходится три из семи родительских суббот, писал NEWS.ru.