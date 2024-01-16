В России предложили расширить основания для лишения гражданства В Госдуме предложили лишать гражданства за тяжкие и особо тяжкие преступления

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому россиян предлагается лишать приобретенного гражданства за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом говорится в пояснительной записке «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации, — следует из документа.

Также приводятся данные, согласно которым гражданами России стали за 2022 год более 691 тысячи иностранцев, в основном жители Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Согласно данным за первый квартал 2023 года, гражданами России стали 106 тысяч иностранцев, среди них также преобладали выходцы из Таджикистана.

Ранее в Подмосковье были лишены российского гражданства 10 мигрантов, осужденные за сбыт наркотиков. Лишать приобретенного гражданства России стало возможно с весны 2023 года после принятия закона по инициативе президента Владимира Путина. Наркоторговля является одним из оснований для такого решения.