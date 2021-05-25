В России подорожают дачи и частные дома

https://static.news.ru/photo/f79cdb84-bdc4-11eb-b84b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среднем на 8–10% взлетят цены на дачи и частные дома в России. Как пишут «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, причина в том, что россияне резко стали скупать подобное жильё. Но при высоком спросе на рынке наблюдается дефицит загородной недвижимости.

Также рост цен обусловлен удорожанием стройматериалов. Попов отметил, что за год цена взлетела на 20%

По итогам 2021 года они могут вырасти ещё на 8–10%, — уверяет эксперт.

В среднем по России спрос на дачи и частные дома вырос в полтора раза, добавил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Больше всего коттеджами интересуются в Челябинской области, где спрос увеличился в 3,5 раза. Москва по этому показателю даже не в топ-5. Москвичи стали интересоваться покупкой дачи в 1,4 раза чаще.

Наибольший дефицит такого жилья на рынке Кубани, в Московской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской и Нижегородской областях.

Дачники тратят уйму времени и денег на то, чтобы поддерживать чистоту и обслуживать участок. Поставить теплицу или баню, вырастить урожай — влетает в копеечку. Ранее россиянам назвали топ-3 способов заработать на своих дачах.