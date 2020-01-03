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В Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести поправки, корректирующие брачный возраст в стране.

Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство юстиции России.

Как пишет «Российская газета», предполагается подготовить «корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак». Других подробностей пока не сообщается.

Эксперты, опрошенные изданием усомнились, что брачный возраст могут повысить. Ранее появлялись предложения снизить возраст или более детально прописать, когда лица до 18 лет могут создать семью.

Согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. На практике такие разрешения выдаются, если невеста ждёт ребёнка.

Ранее в Санкт-Петербурге чуть не сорвалась свадьба Деда Мороза и Снегурочки. Дело не в родственной связи сказочных персонажей: работники ЗАГСа отказались провести торжественную регистрацию брака влюблённой пары, которая пришла на церемонию в нарядах под стать наступающему празднику, писал NEWS.ru.