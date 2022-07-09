В России ожидают появления «туристических» версий коронавируса «Известия»: россияне привезут из отпусков последние версии субвариантов ковида

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Возврааясь из заграничных отпусков, россияне привезут новые штаммы коронавируса. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Он отметил, что сейчас росияне в большом количестве отдыхают в Турции и через две-три недели можно ожидать появления в стране последних субвариантов коронавируса. Его слова приводят «Известия»:

Новые штаммы в Россию преимущественно привозят курортники, которые сейчас в большом количестве находятся в Турции. Через две-три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса, — сказал Нетесов.

При этом он допустил, что в небольшом количестве новые варианты в Россию, судя по информации Роспотребнадзора, уже попали.

Нетесов также прокомментировал данные ВОЗ о 30-процентном росте числа заражений ковидом в мире. Он объяснил это тем, что все ныне действующие вакцины против коронавируса основаны на уханьском варианте и эффективны против него на 90%. При взаимодействии с штаммом «омикрон» эффективность падает до 20-25%. Поэтому сейчас много зависит от работы медицинских служб в разных странах.

Нужно определить, кто болеет — непривитые или привитые, но кто еще не болел «омикроном». Отталкиваясь от этой информации, специалисты и определят меры по борьбе с нынешней волной. А пока этой определенности нет, то и меры борьбы неясны, — подчеркнул Нетесов.

Он предупредил, что в России в скором времени не исключены новые волны заболевания коронавирусом.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что прогнозировать точные сроки нового подъема заболеваемости коронавируса в России достаточно сложно, но если опираться на опыт Европы и США, можно сказать, что это произойдет в августе-сентябре. Он аргументировал свою точку зрения тем, что у россиян начал постепенно ослабевать коллективный иммунитет