В России отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удалёнку

https://static.news.ru/photo/4afc2e16-7deb-11eb-bf79-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России с 1 апреля перестанет быть обязательным переход на дистанционный режим работников в возрасте 65 лет и старше. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе работодателям рекомендуется <...> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ, — гласит новая формулировка.

Как писал NEWS.ru, социологи выяснили, что до начала пандемии коронавируса только 4% опрошенных ранее работали из дома. Сейчас опыт удалёнки имеет каждый десятый участник опроса (11%).

При этом половина россиян (52%), которые всё-таки работают дистанционно, уверены, что у такого формата трудовой деятельности поровну как плюсов, так и минусов. Большая часть респондентов считает также, что на удалёнке их рабочий день превратился в ненормированный.

Между тем в России в январе 2021 года количество вакансий по работе в удалённом формате выросло на 57% по сравнению с показателями декабря 2020 года и достигло 32 тысяч. При этом каждая пятая вакансия с удалённой работой находится в Москве.