В России от коронавируса за сутки умерли 512 человек

https://static.news.ru/photo/9666d39a-62d6-11eb-9b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 512 человек. Общее число жертв инфекции в стране составляет 72,6 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 19 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в России заболели более 3,8 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 24,5 тысячи пациентов. Общее количество вылечившихся превышает 3,2 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус. рф.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте по уровню заболеваемости коронавирусом. Лидируют в рейтинге США, где за время пандемии выявлено около 26 млн случаев заражения. На втором, третьем и четвёртом местах находятся Индия. Бразилия и Великобритания соответственно. Всего в мире количество заболевших превышает 102 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил госпитализировать всех пенсионеров с коронавирусом даже в случаях лёгкого протекания болезни. По его словам, это необходимо в том числе для того, чтобы не допустить обострения заболевания.