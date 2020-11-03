В России от коронавируса за сутки скончались 335 человек

https://static.news.ru/photo/fe095774-1da9-11eb-96ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки жертвами COVID-19 в России стали 335 человек. Всего с начала пандемии скончались 28,8 тысячи заразившихся россиян.

За последние 24 часа выявлено 18,6 тысячи новых случаев заболевания. Всего количество заразившихся по стране превышает 1,67 млн человек.

За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 15,3 тысячи пациентов. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более 1,25 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает занимать четвёртое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют по-прежнему США, где зафиксировано более 9,2 млн случаев заражения. Второе место занимает Индия (свыше 8,2 млн), третье — Бразилия (более 5,5 млн). Всего в мире с начала пандемии заболели свыше 46,8 млн человек. Жертвами инфекции стали 1,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам иммунолога Владимира Болибока, наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. При этом врач предупредил, что даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности.