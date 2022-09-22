«Огромное достижение»: эксперт призвал не искать подвох в обмене пленными Эксперт по военной психиатрии Хаминский: обмен пленными положительно скажется на боевом духе солдат

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Обмен пленными между ДНР и Киевом

Освобождение военнопленных поднимает боевой дух солдат и офицеров, участвующих в военной операции, таким мнением с NEWS.ru поделился правозащитник, председатель совета директоров НДЦ клинической психиатрии и эксперт по военной психиатрии Александр Хаминский. Он считает, что проведенный обмен является огромным достижением как для страны, так и для самих военнопленных, учитывая, какому психотравмирующему воздействию подвергаются люди в плену. Поэтому не стоит искать «подвоха» в обменном процессе.

Освобождение военнопленных в любом случае положительно сказывается на боевом духе солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции. Я бы не стал искать подвоха в сегодняшних событиях, анализируя количественный и качественный состав лиц, подлежащих обмену, — сказал он.

Эксперт отметил, что участники боевых действий должны быть уверены в том, что даже в случае пленения страна их не забудет и не оставит на произвол судьбы. Хаминский добавил, что также нельзя забывать о родственниках военнослужащих. По его словам, с точки зрения формирования и распространения негативной информации эти люди становятся невольными рупорами.

Огромное горе знать, что твой сын, отец, брат находится в плену и подвергается пыткам и унижениям. Следует понимать, что негатив разносится значительно быстрее позитива, поэтому если в небольшом населенном пункте один или два земляка попали в плен, то это станет известно всему городу и вызовет волну критики в адрес военного командования. Именно поэтому каждый факт освобождения наших солдат должен иметь максимальную огласку в средствах массовой информации и освобожденных воинов нужно встречать как героев, — сообщил эксперт.

Ранее 22 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Отмечалось, что все они уже доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Журналистка Юлия Витязева опубликовала фотографию российских военных, возвращающихся в страну после нахождения в украинском плену. В кадре показаны несколько десятков военнослужащих в автобусе, следующем в сторону России.