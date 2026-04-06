Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:43

В России оценили идею запретить детям до 14 лет использовать сим-карты

Аналитик Кусков: запрет на использование сим-карт до 14 лет защитит детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Идея запретить детям до 14 лет использовать сим-карты при грамотной реализации обезопасит юное поколение от негативного контента, заявил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик Денис Кусков. Эксперт отметил, что система защиты должна работать качественно. Например, можно разработать механизм, при котором родители при покупке номера будут сообщать операторам, что он предназначен для несовершеннолетнего.

Если ребенок получает доступ к материалам, не предназначенным для его возраста, ничего хорошего в этом нет. В России уже существуют решения операторов, при которых несовершеннолетним не показывается контент из черных списков запрещенных ресурсов. Обсуждаемая мера, по сути, может вывести такую практику на более серьезный законодательный уровень. Сам по себе такой подход не выглядит негативным, но только при условии, что система будет работать качественно, а фильтрация контента окажется действительно точной и персонализированной, — подчеркнул Кусков.

Он отметил, что предлагаемая мера заявлена как один из методов противодействия мошенникам. При этом, по мнению аналитика, злоумышленники чаще выбирают в качестве жертв пожилых людей, а не детей. Дело в том, что у последних, как правило, нет самостоятельного доступа ни к банковским сервисам, ни к «Госуслугам».

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что операторов связи и госорганы могут обязать отслеживать подозрительную активность по сим-картам, которыми пользуются дети, и информировать об этом родителей. По его словам, такая логика уже заложена в разрабатываемом законопроекте и в перспективе может быть усилена детальными механизмами мониторинга.

Общество
дети
мошенники
сим-карты
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.