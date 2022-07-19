МВД России объявило в розыск Гордона МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Гордон

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, следует из базы данных ведомства. На данный момент не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается журналист.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в базе.

21 марта Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Гордона. Ему вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ (ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

6 апреля Росфинмониторинг внес украинского журналиста в список террористов и экстремистов. Согласно законодательству банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.