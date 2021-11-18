В России не исключили введения ещё одних паспортов в виде QR-кодов

Вторые паспорта в виде QR-кодов могут появиться в России. Об этом рассказали в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), сообщил Пятый канал. Специалисты отмечают, что электронные сертификаты вакцинированных или переболевших COVID-19 уже доказали свою результативность в ряде стран по всему миру.

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов привёл в пример Израиль. В стране на данный момент привито более 70% жителей. Своевременные меры помогли стабилизировать ситуацию в стране и способствовали выработке коллективного иммунитета. Население или переболело и выздоровело, или вакцинировалось.

Буквально с декабря месяца Израиль открывается для туристов из всех стран, в том числе из России, — подчеркнул Мартынов.

По мнению экспертов, введение в российском государстве вторых паспортов в виде QR-кодов возможно. Они призвали ориентироваться на успешный мировой опыт, учитывая и прорабатывая ошибки. Но при этом порекомендовали дать регионам право самим решать, в каких именно сферах требуются электронные сертификаты.