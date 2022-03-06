В России наступила 3-дневная рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя в России окажется короткой в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Гражданам предстоит отработать всего три дня. Так получилось, благодаря переносу рабочих дней ранее. Об этом напоминает РИА Новости.
Короткой рабочей неделе
После этого россияне смогут отдохнуть с 6 по 8 марта. Рабочими днями окажутся 9, 10 и 11 марта, после чего снова наступят два выходных дня.
Ранее стало известно, какие ещё праздники отмечают в России в марте, помимо Женского дня. В числе прочих, это день кошек, день писателя и даже день диджея.