В России нашли более 6 тысяч камер видеонаблюдения с общедоступными данными

https://static.news.ru/photo/56a81ad0-8319-11eb-8940-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 6,3 тысячи камер видеонаблюдения в России оказались с открытыми IP-адресами, таким образом, доступ к данным камер может получить любой желающий. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию Avast, разрабатывающую программное обеспечение в области информационной безопасности.

Значительная часть таких камер располагается на российских промышленных предприятиях. Также они находятся на электростанциях, автозаправках и в «умных» домах.

К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию, — сообщили в компании.

Уточняется, что Россия находится на пятом месте среди всех стран мира по количеству камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами после Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи и США. В целом, в мире насчитывается порядка 124 тысяч камер с подобной уязвимостью. Отмечается при этом, что в РФ уже не раз происходили утечки данных с городских камер.

Более того, в прошлом году общественная организация «Роскомсвобода» через суд потребовала от столичных властей остановить работу уличной системы по распознаванию лиц. Оказалось, что в даркнете можно было легко найти и приобрести подробные данные о передвижениях граждан, зафиксированных городскими камерами наблюдения.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший сотрудник спецслужб и эксперт по кибербезопасности рассказал, как электронное устройство может использоваться для слежки за его владельцем не только со стороны правоохранителей, но и со стороны банков и продвинутых жён. Спецслужбы получают всю необходимую информацию через сенсорный экран смартфона, способный считывать отпечаток пальца и вносящий в телефон биометрические данные владельца. Кроме того, россияне сдают биометрические данные, когда получают паспорт, открывают счёт в банке или публикуют снимки в соцсетях.