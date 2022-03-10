В России начали дорожать очки и линзы

В России начали дорожать контактные линзы и оптика для изготовления очков. Как сообщают «Известия», средняя стоимость этой продукции выросла на 30–40%. При этом многие игроки рынка сейчас жертвуют затратами на производство, потому что понимают, что для потребителя такой рост цен будет шоковым.

По словам собеседника издания, на контактные линзы и линзы для очков зарубежного производства в России приходится 99,9% и 95% продаж соответственно. При этом заменить их сейчас на российские аналоги невозможно, поскольку их просто нет.

Как рассказал владелец одной из сетей салонов оптики Махмуд Тамимдаров, цена поставок привязана к евро и доллару и изменилась не менее чем на 40%, в результате многие на рынке оптики работают «почти в ноль».

Часть игроков взяла паузу, чтобы сделать переоценку, другие сразу пересчитали стоимость, — заявил директор другой сети Евгений Веселов.

Россиян ранее предупредили о подорожании импортных лекарств на 5–15%. В крупнейших онлайн-сервисах увеличилась стоимость домашней аптечки из импортных препаратов. Так, в «Аптеке.ру» базовые лекарства подорожали на 4,29%, отечественные препараты — на 3,7%. Кроме того, из-за повышенного спроса медизделия стали заканчиваться в интернет-аптеках.