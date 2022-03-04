Россиян предупредили о подорожании импортных лекарств

В крупнейших онлайн-сервисах увеличилась стоимость домашней аптечки из импортных препаратов, пишут «Ведомости». Так, в «Аптеке.ру» базовые лекарства подорожали на 4,29%, отечественные препараты — на 3,7%. Кроме того, из-за повышенного спроса медизделия стали заканчиваться в интернет-аптеках.

По словам главы аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, поставщики зарубежных лекарств решили временно остановить отгрузку в Россию сразу после 24 февраля, однако сейчас отгрузки возобновились и осуществляются уже по новым ценам. Дистрибуторы подняли на 10–15% цены на импортные лекарства, не входящие в перечень жизненно важных препаратов, все остальные лекарства подорожали в среднем на 5–7%. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что на пике препараты могут подорожать на 20–30%.

При этом в Минпромторге напомнили, что госрегулирование отпускных цен на жизненно важные лекарства не допускает превышения установленной наценки. Российские производители опасаются исчезновения из продажи относительно дешёвых жизненно важных препаратов, так как их себестоимость продолжает расти.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко сообщил о задержке поставок ряда лекарств в Россию, отметив, что это не связано с отказами заводов, и объяснив их проблемами с логистикой. По его словам, есть несколько контрактов, по которым закупки препаратов ведутся на два или три года, на ряд препaратов, в том числе импортных, созданы запасы. В чаcтности, лекарства из перечня высокозатратных нозологий в России присутствуют в полном аcсортименте.