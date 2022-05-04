В России началась трёхдневная рабочая неделя В России 4 мая началась трёхдневная рабочая неделя

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Короткая рабочая неделя началась в России 4 мая, после её окончания начнутся четырёхдневные выходные. Они связаны с празднованием в стране Дня Победы 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В ведомстве агентству уточнили, что 3 мая в России отдыхали из-за переноса выходного с 1 мая — Дня весны и труда, который относится к нерабочим праздничным дням.

Также в Роструде указали на то, что работникам, получающим оклад, не может быть снижена заработная плата из-за нерабочих праздничных дней. Работники же, у которых оклад не установлен и которые не трудились в нерабочие праздничные дни, должны получить дополнительное вознаграждение.

Ранее стало известно, что половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян собирались устроиться на подработку в майские праздники. При этом активнее всего работу ищут молодые люди. Похожая ситуация наблюдается и в возрастной когорте 25–34 года. Здесь активно занимаются поиском подработки 20% опрошенных.