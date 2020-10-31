В России началась сокращённая рабочая неделя

https://static.news.ru/photo/af0f13f2-1ccd-11eb-92ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Четырёхдневная рабочая неделя стартовала в России в связи с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.

В 2020 году праздник выпал на среду, которая будет нерабочей, а 3 ноября, вторник — сокращённым, так как он является предпраздничным.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд подготовил проект постановления правительства в 2021 году. В списке нововведений — 31 декабря как выходной день. Вместе с тем в 2020-м этот день остаётся рабочим, так как производственный календарь был сформирован ещё в прошлом году.

В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать 31 декабря выходным днём. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники инициативы указывали на то, что праздничные каникулы и без того длинные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать настроения в обществе, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них дополнительный день в мае, когда люди работают на огородах.