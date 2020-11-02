В России на год продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств

https://static.news.ru/photo/bdc31248-1cfc-11eb-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств ещё на год. Таким образом, она будет действовать до конца 2021 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом он напомнил, что в апреле был принят ряд решений по упрощению целого ряда процедур. Среди прочего нововведения касались и регистрации медицинских изделий и лекарств.

Срок действия этих решений был установлен до конца этого года. Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации ещё на год, соответственно, до 1 января 2022 года, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Важно сделать всё, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым, подчеркнул Мишустин.

В сентябре, как писал NEWS.ru, глава кабмина подписал постановление об упрощении вывода зарубежных медикаментов на российский рынок.