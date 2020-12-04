В России могут ужесточить законы после стрима блогера Reeflay

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В Госдуме рассматривают возможность ужесточения законов после гибели девушки во время стрима блогера Reeflay, заявил председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Сегодня в Госдуму внесён законопроект, который в том числе распространяет ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, не только как это установлено сегодня — в СМИ, в публичных выступлениях, но и в сети Интернет, — отметил Хинштейн в интервью радиостанции «Москва FM».

Он также добавил, что действия блогера и без того попадают в определённые санкции законодательства. В заключение Хинштейн заверил, что комитет по информационной политике ещё раз внимательно изучит сложившуюся ситуацию и в ближайшее время вынесет своё решение.

Российского блогера Стаса Решетняка (Reeflay), устроившего стрим с мёртвой подругой — Валентиной Григорьевой, обвинили в её гибели. Гражданину вменили часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».

На допросе Решетняк рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести запрет на «демонстрацию насилия», в том числе и на так называемые трэш-стримы, а организаторам подобных трансляций давать «реальные тюремные сроки».