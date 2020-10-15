В России могут появиться стандарты для проведения квестов

https://static.news.ru/photo/b4cf9fdc-0e72-11eb-b418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mir_Kvestov/Instagram.com

В законодательном собрании Ростовской области разработан проект обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры по наведению порядков с организацией развлекательных квестов, которые нередко оказываются опасными для здоровья участников.

Заксобрание Ростовской области ранее опубликовало проект на своём сайте. Документ носит название «О необходимости принятия мер по регулированию организации развлекательных мероприятий (квестов) с целью предотвращения причинения вреда здоровью несовершеннолетних».

В обращении говорится, что в российских законах на данный момент отсутствует само понятие «квест». Законы не только никак не регулируют эту деятельность, но и не регламентируют самостоятельное регулирование таких организаций. В то же время в квестах нередко принимают участие несовершеннолетние, а само количество квест-румов (помещений для проведения развлекательных квестов) в Москве уже перевалило за 2 тысячи.

Самыми опасными квестами, по мнению авторов документа, являются развлекательные мероприятия, которые моделируют различные экстремальные ситуации. Такие квесты далеко не всегда претворяют в жизнь профессиональные аттестованные актеры. Нередки случаи серьёзных травм и лаже увечий участников квестов.

С учетом изложенного повышенному риску подвергаются несовершеннолетние участники квестов, так как в силу своего возраста и физического развития не могут осознавать последствия совершаемых действий и обеспечивать в полной мере собственную безопасность, — сказано в документе.

Авторы призывают разработать общие требования и стандарты безопасности проведения квестов, а также определить перечень технических документов, наличие которых разрешало бы проводить квесты.

Газета «Известия» побеседовала с автором обращения к Голиковой, председателем комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ростовской области Екатериной Стенякиной, которая поставила во главу угла именно травмоопасность квестов и отсутствие специальной подготовки, а также знаний у организаторов.

Суть этого обращения продиктована рядом событий, которые происходили не только в Ростовской области, но и по всей стране, когда и дети, и совершеннолетние участвуют в квестах и получают травмы, последствия которых иногда бывают необратимы: отрубленный палец, перелом позвоночника, — сказала она.

Как сообщал NEWS.ru, различные квесты, действительно, далеко не всегда являются безопасными. Причем «болезнь» эта касается не только России. Наиболее громкое ЧП в этой сфере произошло в 2019 году в Польше, где во время прохождения квеста в одном из квест-румов сгорели люди.