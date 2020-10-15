В России могут появиться стандарты для проведения квестов

В законодательном собрании Ростовской области разработан проект обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры по наведению порядков с организацией развлекательных квестов, которые нередко оказываются опасными для здоровья участников.
Заксобрание Ростовской области ранее
В обращении говорится, что в российских законах на данный момент отсутствует само понятие «квест». Законы не только никак не регулируют эту деятельность, но и не регламентируют самостоятельное регулирование таких организаций. В то же время в квестах нередко принимают участие несовершеннолетние, а само количество квест-румов (помещений для проведения развлекательных квестов) в Москве уже перевалило за 2 тысячи.
Самыми опасными квестами, по мнению авторов документа, являются развлекательные мероприятия, которые моделируют различные экстремальные ситуации. Такие квесты далеко не всегда претворяют в жизнь профессиональные аттестованные актеры. Нередки случаи серьёзных травм и лаже увечий участников квестов.
С учетом изложенного повышенному риску подвергаются несовершеннолетние участники квестов, так как в силу своего возраста и физического развития не могут осознавать последствия совершаемых действий и обеспечивать в полной мере собственную безопасность, — сказано в документе.
Авторы призывают разработать общие требования и стандарты безопасности проведения квестов, а также определить перечень технических документов, наличие которых разрешало бы проводить квесты.
Газета «Известия»
Суть этого обращения продиктована рядом событий, которые происходили не только в Ростовской области, но и по всей стране, когда и дети, и совершеннолетние участвуют в квестах и получают травмы, последствия которых иногда бывают необратимы: отрубленный палец, перелом позвоночника, — сказала она.
Как сообщал NEWS.ru, различные квесты, действительно, далеко не всегда являются безопасными. Причем «болезнь» эта касается не только России. Наиболее громкое ЧП в этой сфере произошло в 2019 году в Польше, где во время прохождения квеста в одном из квест-румов сгорели люди.
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