В России могут начать штрафовать за парковку на газонах

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Штрафы за парковку на газонах и проезд по ним могут ввести в России. Сумма взыскания, согласно проекту статьи 16.9 КоАП, может составить от полутора до трёх тысяч рублей.

Норма предусматривает наказание для водителей за проезд или парковку не только на газонах и цветниках, но и иных территориях, занятых зелёными насаждениями, а также детских игровых площадках, площадках отдыха и спортивно игровых комплексов. Исключение сделано только для автомобилей, задействованных в работах по благоустройству.

Проект статьи предусматривает штраф в размере от одной до трёх тысячи рублей за мойку машин в неположенных местах и оставление во дворах домов «автохлама». Кроме того, несвоевременная или некачественная уборка дворов и подъездов будет грозить физическим лицам штрафом в 1,5-3 тысячи рублей, а организациям — 20-25 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, которая входит в состав группы по доработке проекта КоАП, пояснила, что проект статьи 16.9 состоит из семи универсальных подпунктов, отражающих практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания.

Сенатор отметила, что администрировать указанные правонарушения смогут не только федеральные или региональные органы госвласти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, которые ежедневно видят их, но не могут предупреждать и пресекать из-за недостатка полномочий, сообщает РИА Новости.

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