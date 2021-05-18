В России могут начать изымать незаконные доходы чиновников

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Незаконные средства со счетов чиновников предложили обращать в доход государства. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 18 мая, сообщает «Парламентская газета».

Поправки предлагается внести в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». В случае принятия документа средства свыше 10 тысяч рублей, законность которых невозможно подтвердить, заберут в пользу государства.

Речь идёт о счетах чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей.

Закон предполагает, что запрашивать документы для проверки счетов в кредитных организациях и обращаться в суд для изъятия средств будет прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали трёх человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Сумма их комиссионных составила больше 71 млн рублей. Подозреваемые предоставляли компаниям и физическим лицам услуги по обналичиванию денег, тем самым помогая соучастникам скрываться от налогового учёта. Задержанные переводили деньги в подконтрольные фирмы якобы за некие услуги, которые по факту не выполнялись.