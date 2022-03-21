В России зафиксировали масштабный сбой у сервисов Apple

В России наблюдается масштабный сбой в работе сервисов Apple, об этом свидельствуют данные ресурса Downdetector. В частности, поступает много жалоб на работу Apple Music, iCloud и AppStore.

Пользователи жалуются, что в приложении Apple Music не загружаются треки, не работает библиотека музыки. Также они сообщают о проблемах при открытии iCloud и AppStore.

21 марта в России признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд, оно вступило в силу немедленно. На этом настаивал представитель ФСБ.

Суд объявил, что не будет запрещать деятельность в России WhatsApp и Facebook Messenger. Как отметил прокурор, граждане не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram.