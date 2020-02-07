https://static.news.ru/photo/bb9eccf6-49a7-11ea-b79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в 2020 году не останется так называемых зон контроля, где пожары не тушатся.

Информацию об этом распространил замминистра природных ресурсов и экологии России — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Приказ выпущен о ликвидации зон контроля, сейчас он находится на регистрации в Минюсте, — цитирует его ТАСС.

Рослесхоз принял такое решение в связи с масштабными пожарами в сибирских лесах летом 2019 года. Отмечается, что в зонах контроля пожары не тушились, если не угрожали населению и объектам экономики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МЧС и Минприроды создали рабочую межведомственную группу, которая будет работать над повышением эффективности выявления и тушения лесных пожаров.