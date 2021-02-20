В России из тюрьмы вышел член одной из самых опасных банд 90-х годов

https://static.news.ru/photo/c5f75dce-73a1-11eb-87f9-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/kazan_opg

В криминальных кругах Игорь Буртасов, он же Гоша, известен как боец одной из самых жестоких преступных банд, орудовавших в 1990-х годах. В субботу, 20 февраля, его досрочно освободили.

Буртасов был осуждён на 21 год за причастность к убийству криминального авторитета Василия Лысых и экс-участника ОПС Марата Гарипова. За решётку по этим делам Гоша попал в 2006 году и отсидел 15 лет, передаёт Chelny-biz.

Группировка, в которую входил Буртасов, называлась «29-й комплекс». Её организовал Мансур Сафин в Набережных Челнах. Своё название банда получила в честь одного из городских районов и состояла из 500 человек.

«29-й комплекс» стала одной из самых беспощадных ОПГ того времени и орудовала не только в Татарстане, но имела дела в Удмуртии и Москве.

Ранее суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику Министерства внутренних дел РФ Владиславу Шаповалову, обманувшему криминального авторитета Василия Христофорова, известного как Вася Воскрес, писал NEWS.ru.