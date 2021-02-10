Подполковник МВД сел в тюрьму за обман вора в законе Васи Воскреса

https://static.news.ru/photo/157c56d0-6b99-11eb-bbd3-96000091f725_660.jpg Василий Христофоров Фото: Прайм Крайм

Суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику Министерства внутренних дел РФ Владиславу Шаповалову, обманувшему криминального авторитета Василия Христофорова, известного как Вася Воскрес.

По данным следствия, Шаповалов через предпринимателя Алексея Добрынина передал адвокату криминального авторитета сведения о том, что в отношении его клиента якобы готовится уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, а также об организации преступного сообщества, передаёт MK.RU.

За прекращение расследования полковник потребовал от Христофорова $300 тысяч, но тот передал сведения о действиях Шаповалова в Федеральную службу безопасности. Злоумышленника задержали при получении денег. Против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). По приговору суда фигурант ближайшие три года проведёт в тюрьме.

Ранее молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар был задержан сразу после прилёта в московском аэропорту Домодедово. 55-летний вор в законе находился в международном розыске по решению прокуратуры Молдавии. Мастера спорта по вольной борьбе и крупного бизнесмена обвиняют в шантаже и покушении на убийство. Преступления были совершены в 2016–2017 годах. Болгар перебрался в Россию в 1998 году, получил статус беженца, а в 2008 году — российское гражданство, писал NEWS.ru.