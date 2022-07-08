В России исключили дефицит и подорожание пива Эксперт по пивоваренному рынку исключил дефицит и подорожание пива в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут вырасти цены на пиво, однако сильного подорожания ожидать не стоит, заявил эксперт пивоваренного рынка в беседе с «360». По его словам, нехватка этого напитка стране не грозит, так как «пиво в России будет и никуда не денется».

Ожидать, что какое-то подорожание будет, можно, но не сильное. Пиво в России будет и никуда не денется, — предсказал специалист.

Он отметил, что в России не будет серьезных проблем с тарой для хранения пива. По словам эксперта, страна полностью обеспечена стеклянными бутылками, с банками ситуация обстоит сложнее, потому что их производили в основном иностранные компании. Эксперт подчеркнул: проблемы с упаковкой периодически возникают, однако это не приводит к слишком значительным затратам для производителей.

Ранее исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил, что в последние годы пивовары в России столкнулись с целой чередой разного рода внешних вызовов, которые привели к росту себестоимости продукции. В этой связи в настоящее время также сложно сдерживать рост цен на напиток, который, тем не менее, остаётся ниже инфляции.