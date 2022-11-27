В России хотят продлить работу устаревших свалок из-за угрозы коллапса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России хотят продлить на три года — до 1 января 2026 года — срок работы устаревших свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за угрозы «мусорного коллапса» в новогодние праздники. Соответствующие поправки в законодательство внесены на рассмотрение Госдумы, сообщает РБК.

Речь идет о свалках, которые были введены в эксплуатацию до 2019 года и не имеют документации. Срок их работы истекает 1 января 2023 года, поскольку в рамках «мусорной реформы» предполагалось, что к этому времени будет создана необходимая инфраструктура, в том числе современные полигоны. Однако, по данным думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, таковой до сих пор нет в 21 регионе.

По словам главы комитета Дмитрия Кобылкина, на мусорных полигонах, не имеющих документации, размещается около 6 млн тонн отходов. Это составляет примерно десятую часть отходов, которые образуются в стране ежегодно.

Регионы отмечают, что инфраструктуры нет. И причины у всех разные: от отсутствия финансовых средств до недостаточной работы в этом направлении, — описал он ситуацию.

С идеей продления срока работы свалок выступило летом Минприроды. Правительство эту инициативу поддержало. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует сферу обращения с отходами, Марта Галичева пояснила, что отсрочка будет носить разовый характер. Она также добавила, что регионы должны ввести новые объекты для размещения отходов в эксплуатацию и выполнить поручение президента о 100-процентной сортировке отходов и сокращении захоронения в два раза к 2030 году.

Ранее на полигоне ТБО «Новый Свет-ЭКО» в Ленинградской области осыпалась мусорная свалка. Прокуратура начала проверку инцидента, в близлежащий населенный пункт прибыли инспекторы и мобильная лаборатория для контроля состояния воздуха.