В России допустили снижение цены на 15–20% на один из рыбных деликатесов Эксперт Новиков: красная икра может подешеветь в России на 15–20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная икра может подешеветь в России на 15–20%, заявил в беседе с радио Sputnik президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его словам, свежий продукт уже поступает в продажу по ценам ниже прошлогодних.

Сейчас свежая икра начинает появляться в продаже, и цена на нее уже ниже, чем была в прошлом году в это время, но пока она еще достаточно высокая. Надо понимать, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15–20 процентов ниже, чем в прошлом году, — сказал эксперт.

Он напомнил, что 2022 год был «неурожайным» для российской рыбной промышленности. Именно поэтому тогда цены на красную икру значительно выросли. Новиков пояснил, что «урожай» зависит от особенностей прихода рыбы к берегам России. В прошлом году было мало рыбы и мало икры, которая стала дефицитом на рынке, добавил эксперт.

По его мнению, в нынешнем году улов больше, чем в предыдущие годы. При этом количество добытой рыбы уже превысило примерно на 20% показатели «уловистого» 2021 года, уточнил Новиков.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 года у жителей Москвы и Подмосковья увеличился спрос на покупку черной икры. Общая сумма, которую жители столичного региона потратили на деликатес, увеличилась на 19%, при этом стоимость товара выросла на 8%. Спрос на черную икру в других регионах России сократился на 5%. Несмотря на это, денег на нее было потрачено больше на 2% за счет увеличения стоимости товара.