Москвичи стали покупать больше черной икры «Чек Индекс»: жители Москвы и области стали покупать больше черной икры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первое полугодие 2023 года у жителей Москвы и Подмосковья увеличился спрос на покупку черной икры, сообщает РБК со ссылкой на ресурс «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Уточняется, что общая сумма, которую жители столичного региона потратили на деликатес, увеличилась на 19%, при этом стоимость товара выросла всего лишь на 8%.

В «Чек Индексе» отметили, что спрос на черную икру в других регионах России за первое полугодие 2023 года сократился на 5%. Несмотря на это, денег на нее было потрачено больше на 2% за счет увеличения стоимости товара. Средний чек на покупку икры в регионах увеличился на 7%. При этом цена осетровой икры за пределами Москвы и области в среднем в 3,5 раза ниже, чем в столице — 2,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году продажи на рынке товаров повседневного спроса росли преимущественно за счет инфляции, а реальный спрос на эти товары упал на 3,4%, что стало самым серьезным снижением объемов потребления с кризиса 2014–2015 годов. Как поясняют исследователи, это связано в первую очередь со снижением доходов потребителей. По данным Росстата, в 2022 году доходы населения снижались три квартала подряд и в июле — сентябре ускорили падение до 3,4% год к году.