В России рекордно упал спрос на товары первой необходимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году продажи на рынке товаров повседневного спроса росли преимущественно за счет инфляции, а реальный спрос на эти товары упал на 3,4%, что стало самым серьезным снижением объемов потребления с кризиса 2014–2015 годов, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. Как поясняют исследователи, это связано в первую очередь со снижением доходов потребителей.

По данным Росстата, в 2022 году доходы населения снижались три квартала подряд и в июле—сентябре ускорили падение до 3,4% год к году. Кроме того, на фоне ухода иностранного бизнеса из России покупатели делали запасы продовольствия с длительными сроками хранения, а также непродовольственных товаров повседневного спроса, в том числе бытовой химии, прокладок, памперсов и техники. Впоследствии ажиотажный спрос сменился снижением трат на эти товары.

Отмечается, что на этом фоне ключевым фактором для покупки товаров повседневного спроса стала ценовая доступность. О том, что россияне стали тратить деньги осмотрительнее, сообщал ранее и крупнейший российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что в четвертом квартале 2022 года потребители перешли к режиму жесткой экономии, не только потребляя меньше непродовольственной продукции, но и покупая меньше еды. На этом фоне ценовая конкуренция в торговле обострилась, и сети магазинов формата «у дома» начали предлагать покупателям значительные скидки.

Ранее Фонд изучения общественного мнения задал россиянам вопрос о том, на какие основные продукты, товары и услуги они заметили рост цен за последний месяц. 38% участников отметили рост цен на мясо и птицу; 34% — указали на рыбу и морепродукты; 31% — на молоко и молочные продукты; 24% — на хлеб и хлебобулочных изделия; 23% — на яйца; 22% — на сахар. Реже респонденты говорили о росте цены на фрукты и овощи (20%), растительное масло (19%), крупы и макаронные изделия (18%) и алкоголь (13%).